Продюсер "Тегерана" Дана Эден найдена мертвой в Афинах: версии, факты, опровержения

Израильский продюсер Дана Эден, известная работой над сериалом "Тегеран", скончалась в возрасте 52 лет в Афинах. Ее тело было найдено 15 февраля в гостиничном номере. Обстоятельства смерти выясняются. Проводится расследование.

Греческие новостные издания – Ta Nea, Documento, Proto Tema, iefimerida – пишут, что тело Даны Эден нашли в номере отеле, в котором она проживала с 4 февраля. По словам ее брата, на шее и конечностях Даны были синяки, рядом с ней найдены таблетки.

Сайт newsit.gr пишет, что полиция собирает записи камер и опрашивает персонал отеля. При этом отмечается, что следствие не исключает версию о самоубийстве. Эту версию упоминает и iefimerida.gr.

Назначено полное судебно-медицинское вскрытие и токсикологические анализы.

Однако официального заключения о причине смерти правоохранительные органы Греции пока не публиковали.

Другая версия, о которой пишут СМИ: внезапная смерть по медицинским причинам.

В ряде израильских СМИ упоминается, что рассматривается и версия об убийстве. Об этом могут свидетельствовать синяки на теле.

Газета "Гаарец" со ссылкой на высокопоставленный источник в израильских службах безопасности уведомила, что спецслужбы рассматривают возможность иранского следа – в связи с работой Даны Эден в популярном сериале "Тегеран", однако приоритетной на данном этапе остается проверка некриминальных версий произошедшего. Об этом, без ссылки на "Гаарец", упоминает и издание The Jerusalem Post.

Компания Dana and Shula Productions заявила, что нет никаких оснований подозревать, что было совершено убийство, или искать националистические мотивы в смерти Даны Эден. В компании попросили журналистов избегать "непроверенных спекуляций".

Израильская полиция также заявила, что "нет никаких признаков предполагаемого преступного инцидента". Во всяком случае от коллег в Греции израильские правоохранительные органы такой информации пока не получали.

Посольство Израиля в Афинах заявило, что "оказывает помощь семье в это трудное время".

Дана Эден считалась одной из ведущих фигур в израильской телеиндустрии. Среди наиболее известных проектов, над которыми она работала, – сериал "Тегеран", созданный и продюсируемый совместно с ее партнером Шулой Шпигель. Проект стал одним из самых успешных израильских сериалов последних лет и получил международное признание.

Эден и Шпигель также стояли за крупной сделкой с платформой Apple TV+, что стало важным этапом выхода израильского контента на мировой рынок.