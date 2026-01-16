BBC Persian: власти Ирана требуют выкуп за тела убитых участников протестов

Семьи людей, погибших во время протестов в Иране, сообщили службе BBC Persian, что власти требуют крупные суммы денег за выдачу тел для захоронения.

По словам собеседников BBC Persian, тела находятся в моргах и больницах, и власти не разрешают их забрать, пока родственники не передадут деньги.

В качестве примера приводится случай в северном городе Рашт, где от одной семьи потребовали 700 млн томанов (примерно $5000) за возвращение тела.

При этом число погибших за более чем две недели протестов оценивается как минимум в 2435 человек (данные HRANA, приводимые BBC).

Ранее иранские оппозиционные источники говорили о десятках тысячах убитых (до 20 тысяч или даже до 50 тысяч). Проверить эти сведения не представляется возможным.