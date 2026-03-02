x
02 марта 2026
последняя новость: 17:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
последняя новость: 17:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Иранские СМИ сообщили о смерти жены аятоллы Али Хаменеи

Война с Ираном
время публикации: 02 марта 2026 г., 17:03
Иранские СМИ сообщили о смерти жены аятоллы Али Хаменеи
Иранский телеканал Al Alam сообщил, что 79-летняя вдова аятоллы Али Хаменеи скончалась в больнице от полученных ранений при израильской атаке.

1 марта пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин объявил официально о ликвидации аятоллы Али Хаменеи в субботу, 28 февраля. В сообщении говорилось, что ВВС при точном разведывательном наведении со стороны военной разведки АМАН и в сотрудничестве с Управлением оперативного планирования нанесли удар по комплексу управления в центре Тегерана, где духовный лидер Ирана находился вместе с рядом других высокопоставленных чиновников.

Хаменеи был лидером иранского террористического режима с 1989 года, продвигал экстремистскую идеологию против Государства Израиль и всего Запада и нес прямую ответственность за жестокое подавление граждан Ирана на протяжении многих лет.

Хаменеи был "отцом" программы уничтожения Государства Израиль, "головой иранского спрута", который протянул свои щупальца по всему Ближнему Востоку и к границам Государства Израиль – прежде всего через террористическую организацию "Хизбалла". Лидер режима нес ответственность за террористические атаки против Государства Израиль, и на его руках – кровь множества граждан из разных стран мира.

Ближний Восток
