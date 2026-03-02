Стартап Guidde с помощью ИИ создает видеоинструкции для обучения сотрудников компаний

Израильский стартап Guidde помогает сотрудникам компаний, заменяя громоздкие описания мгновенными видеоинструкциями на базе ИИ. Стартап привлек $50 миллионов.

Современные корпоративные системы, такие как Salesforce или SAP, требуют сложного обучения, на которое у сотрудников компаний уходят недели. Технология Guidde автоматизирует этот процесс: достаточно один раз записать с экрана выполнение задачи, и нейросеть самостоятельно превратит запись в структурированное пошаговое видеоруководство. Платформа интегрируется прямо в рабочие приложения, подсказывая сотруднику нужные действия в режиме реального времени. Это не просто видеоплеер, а полноценный навигатор по рабочим процессам, который фиксирует, как люди взаимодействуют с софтом, и выдает максимально точные подсказки.

Важность технологии выходит за рамки простого обучения. CEO компании Guidde Йоав Эйнав объясняет суть подхода: "Как делают навигационные приложения для беспилотного вождения? Наносят дороги на карту, наблюдая, как на самом деле ездят люди, и эти карты направляют беспилотные автомобили. Мы делаем то же самое для корпоративных рабочих процессов". Guidde создает базу знаний не только для персонала, но и для ИИ-агентов будущего, формируя цифровой фундамент для автоматизации труда в крупных организациях. ИИ не только учит сотрудников, модель сама учится.

Проект уже доказал свою востребованность. Стартап собрал пул из 4500 клиентов, включая таких гигантов, как Nasdaq и Bayer. Интерес инвесторов подтвердился финансово: компания успешно закрыла раунд серии B и привлекла $50 миллионов, сообщает экономическое издание Globes. Финансирования позволит стартапу ускорить развертывание платформы и расширит ее возможности и для обучения сотрудников компаний, и для обучения ИИ-моделей.