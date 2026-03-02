По оценкам властей Кипра, беспилотники, атаковавшие британскую авиабазу, были запущены "Хизбаллой"
время публикации: 02 марта 2026 г., 17:16 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 17:16
Еще два беспилотника, летевшие в направлении британской авиабазы Акротири, "были своевременно нейтрализованы", заявил в понедельник, 2 марта, официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис.
Первая атака была совершена вскоре после полуночи 2 марта, беспилотником был причинен "незначительный материальный ущерб".
2 марта после полудня на базе вновь была объявлена угроза в связи с атакой БПЛА.
Издание Cyprus Mail
со ссылкой на источник пишет, что "все признаки указывают на то", что беспилотники, нацеленные на британские базы на Кипре, были запущены "Хизбаллой" из Ливана.
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 марта 2026