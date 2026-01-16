x
Ближний Восток

Новая Зеландия закрыла посольство в Тегеране

Иран
Новая Зеландия
время публикации: 16 января 2026 г., 09:51 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 10:07
Новая Зеландия закрыла посольство в Тегеране
AP

Новая Зеландия объявила о временном закрытии своего посольства в Тегеране и эвакуации дипломатического персонала в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Иране.

Власти Новой Зеландии уведомили, что работа посольства перенесена в Анкару (Турция).

Ранее о временном закрытии посольств в Тегеране заявляли Великобритания и Португалия.

Индия, Италия, Испания, Польша и другие страны в эти дни призывали сограждан покинуть Иран.

Ближний Восток
