Новая Зеландия закрыла посольство в Тегеране

Новая Зеландия объявила о временном закрытии своего посольства в Тегеране и эвакуации дипломатического персонала в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Иране.

Власти Новой Зеландии уведомили, что работа посольства перенесена в Анкару (Турция).

Ранее о временном закрытии посольств в Тегеране заявляли Великобритания и Португалия.

Индия, Италия, Испания, Польша и другие страны в эти дни призывали сограждан покинуть Иран.