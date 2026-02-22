x
Ближний Восток

ИГ заявило о причастности к убийствам на востоке Сирии

Сирия
Убийства
Исламское государство
время публикации: 22 февраля 2026 г., 01:16 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 05:23
ИГ заявило о причастности к убийствам на востоке Сирии
AP Photo/Hussein Malla

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) взяли на себя ответственность за две атаки против представителей сирийских властей – в районах Ракки и Аль-Маядина (провинция Дир аз-Зур, на востоке Сирии).

В Ракке были убиты двое военнослужащих сирийской армии, а в Аль-Маядине – "представитель сирийского режима", передает Reuters со ссылкой на заявление ИГ.

Ранее ИГ объявило о начале "новой фазы" операций против сирийского руководства во главе с президентом Ахмадом аш-Шараа.

Министерство обороны Сирии подтвердило, что в результате нападения "неизвестных" были убиты военнослужащий и гражданский, расследование продолжается.

Ближний Восток
