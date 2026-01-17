Представители курдской оппозиционной группировки заявили, что проводят операции против КСИР

Представители курдской оппозиционной группировки Партия свободы Курдистана, действующей из автономного курдского региона Ирака, заявили, что ее вооруженное крыло начало операции против элитных сил Корпуса стражей исламской революции на территории Ирана.

По словам представителя Партия свободы Курдистана, Джваншера Рафати, бойцы участвовали в атаках на позиции иранских сил в западных провинциях, включая Илам, Керманшах и Фирузык. Группировка утверждает, что действия обусловлены "защитой протестующих" от жесткого подавления со стороны Тегерана и что боевики также оказывают финансовую поддержку митингующим.

Партия свободы Курдистана – одна из курдских организаций, которые в последние недели выступали в поддержку антирежимных акций протеста в Иране и критиковали насилие властей. Согласно заявлениям, это первый случай, когда курдские силы официально подтверждают вооруженную активность против иранских сил с начала массовых протестов, что может усилить напряженность не только внутри страны, но и в регионе в целом.

Тегеран ранее неоднократно обвинял курдские группировки в попытках дестабилизировать ситуацию, утверждая, что они сотрудничают с иностранными структурами, однако доказательства таких связей официально не представлены.