17 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
17 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Генсек "Хизбаллы": у Израиля нет права вмешиваться в вопрос о нашем разоружении

Ливан
Хизбалла
время публикации: 17 января 2026 г., 15:07 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 15:52
Наим Касем
AP Photo/Bilal Hussein

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем заявил в своей речи, что Ливан вступает в "новый этап конфликта" и "новую эру". Касаясь вопроса разоружения группировки, он подчеркнул, что это "внутриливанское дело, и у Израиля нет права в него вмешиваться".

Кроме того, Касем обрушился с критикой на министра иностранных дел Ливана Юсефа Реджи, обвинив его в "подстрекательстве к гражданской войне".

Поводом стало интервью Реджи, в котором тот заявил, что Израиль сможет продолжать атаки до тех пор, пока государство не изымет оружие у "Хизбаллы". "Ливан выполнил соглашение, в то время как Израиль не выполнил ничего", – подытожил Касем.

Ближний Восток
