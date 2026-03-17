UKMTO: в Оманском заливе у берегов Фуджейры поражено грузовое судно

Грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Оманском заливе недалеко от эмиратского порта Фуджейра. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Инцидент произошел примерно в 23 морских милях к востоку от Фуджейры.

По данным UKMTO, судно получило незначительные повреждения корпуса. При этом никто из членов экипажа не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано.