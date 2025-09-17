x
17 сентября 2025
Ближний Восток

Эмир Катара прибыл в Иорданию обсуждать взаимодействие против Израиля

Газа
Израиль
Катар
Иордания
время публикации: 17 сентября 2025 г., 13:54
Эмир Катара прибыл в Иорданию обсуждать взаимодействие против Израиля
AP Photo/Raad Adayleh

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани прибыл с визитом в Иорданию. Это первая поездка монарха за границу после того, как Израиль нанес удар по территории Катара, предприняв попытку ликвидации лидеров террористической группировки ХАМАС.

Как сообщает катарская сторона, помимо израильского удара по Дохе в ходе переговоров с королем Иордании Абдаллой Вторым будет обсуждаться и "геноцид" палестинского населения сектора Газы. Иордания играет ключевую роль в доставках в сектор гуманитарной помощи.

Напомним, что несколько дней назад в Дохе прошел экстренный саммит мусульманских и исламских государств, ставший демонстрацией солидарности с Катаром после израильского удара.

Организация сотрудничества государств Залива, в которую входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Бахрейн, сообщила о формировании оборонного альянса. Согласно его принципам, нападение на одного из членов блока будет считаться нападением на весь блок.

Ближний Восток
