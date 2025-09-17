x
17 сентября 2025
17 сентября 2025
17 сентября 2025
17 сентября 2025
Ближний Восток

Иран объявил о казни очередного "агента Мосада"

Иран
"Мосад"
время публикации: 17 сентября 2025 г., 08:09 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 08:15
Бабак Шебаз

Власти Ирана объявили, что казнен "израильский шпион" Бабак Шебаз. В приговоре было указано, что он работал на израильскую разведку "Мосад", добывая сведения о военных объектах "в обмен на деньги и проживание за рубежом".

Иранское государственное агентство IRNA пишет, что Бабак Шебаз "работал подрядчиком в компаниях, связанных с коммуникациями, военным сектором и сектором безопасности, используя свое служебное положение для сбора и передачи конфиденциальной информации".

Отмечается, что, помимо прочего, Шебаз привлек к шпионской деятельности Исмаила Факри, казненного ранее.

Ближний Восток
