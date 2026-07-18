x
18 июля 2026
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 июля 2026
|
18 июля 2026
|
последняя новость: 09:47
18 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Аэропорт Кувейта закрыт, Kuwait Airways изменила расписание большинства рейсов

Война с Ираном
время публикации: 18 июля 2026 г., 09:18 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 09:18

Авиакомпания Kuwait Airways заявила в субботу, 18 июля, что изменила расписание большинства своих рейсов после того, как власти временно приостановили работу Международного аэропорта Кувейта.

Ранее авиаперевозчик объяснил сбои в работе закрытием воздушного пространства Кувейта.

На данный момент компания не уточнила, когда возобновится работа в штатном режиме и сколько именно рейсов перенесено.

При этом власти Кувейта заявили, что территория страны не менее пяти раз за последние сутки была атакована из Ирана

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook