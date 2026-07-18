Аэропорт Кувейта закрыт, Kuwait Airways изменила расписание большинства рейсов
время публикации: 18 июля 2026 г., 09:18 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 09:18
Авиакомпания Kuwait Airways заявила в субботу, 18 июля, что изменила расписание большинства своих рейсов после того, как власти временно приостановили работу Международного аэропорта Кувейта.
Ранее авиаперевозчик объяснил сбои в работе закрытием воздушного пространства Кувейта.
На данный момент компания не уточнила, когда возобновится работа в штатном режиме и сколько именно рейсов перенесено.
При этом власти Кувейта заявили, что территория страны не менее пяти раз за последние сутки была атакована из Ирана