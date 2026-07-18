Ноэми Фокс будет включена в Международный зал славы еврейского спорта
время публикации: 18 июля 2026 г., 08:08 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 08:08
В 2026 году австралийка Ноэми Фокс будет включена в Международный зал славы еврейского спорта, сообщает сайт организации.
Ноэми Фокс - чемпионка Парижской олимпиады в слаломе на байдарках.
Она - двукратная чемпионка мира, чемпионка Океании, победительница юниорского чемпионата мира 2013 года.
Ноэми Фокс - представительница известной спортивной семьи.
Ее отец - британец Ричард Фокс, бывший чемпион мра в слаломе на байдарках и каноэ.
Мать - Мириам Фокс-Ерушалми выступала за сборную Франции. Она - бронзовый призер олимпиады в Атланте (слалом на байдарках).
Тетя - Рашель Фокс-Кросби выступала за сборную Великобритании. Серебряный призер чемпионата мира (слалом на каноэ).
Старшая сестра - Джессика Фокс - олимпийская чемпионка и чемпионка мира.
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