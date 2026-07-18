В 2026 году австралийка Ноэми Фокс будет включена в Международный зал славы еврейского спорта, сообщает сайт организации.

Ноэми Фокс - чемпионка Парижской олимпиады в слаломе на байдарках.

Она - двукратная чемпионка мира, чемпионка Океании, победительница юниорского чемпионата мира 2013 года.

Ноэми Фокс - представительница известной спортивной семьи.

Ее отец - британец Ричард Фокс, бывший чемпион мра в слаломе на байдарках и каноэ.

Мать - Мириам Фокс-Ерушалми выступала за сборную Франции. Она - бронзовый призер олимпиады в Атланте (слалом на байдарках).

Тетя - Рашель Фокс-Кросби выступала за сборную Великобритании. Серебряный призер чемпионата мира (слалом на каноэ).

Старшая сестра - Джессика Фокс - олимпийская чемпионка и чемпионка мира.