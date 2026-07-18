Известная израильская актриса и певица Шошик Шани скончалась в возрасте 91 года.

Шошик Шани (Шошана Шпрунг) родилась в Тель-Авиве, в детстве начала выходить на сцену. Она изучала актерское мастерство в студии при Камерном театре, а затем более 30 лет служила в этом театре.

Актриса сыграла более чем десяти фильмах, много работала для детей, в частности записывала детские песни. Начиная с 1990-х годов, преподавала актерское мастерство и обучала сценической речи.

Была замужем за певцом Ариком Лави. У пары остались две дочери, Ноа и Яэль, а также внуки и правнуки.