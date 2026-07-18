x
18 июля 2026
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 июля 2026
|
18 июля 2026
|
последняя новость: 09:47
18 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Израильская актриса и певица Шошик Шани скончалась в возрасте 91 года

Актеры
время публикации: 18 июля 2026 г., 09:47 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 09:47

Известная израильская актриса и певица Шошик Шани скончалась в возрасте 91 года.

Шошик Шани (Шошана Шпрунг) родилась в Тель-Авиве, в детстве начала выходить на сцену. Она изучала актерское мастерство в студии при Камерном театре, а затем более 30 лет служила в этом театре.

Актриса сыграла более чем десяти фильмах, много работала для детей, в частности записывала детские песни. Начиная с 1990-х годов, преподавала актерское мастерство и обучала сценической речи.

Была замужем за певцом Ариком Лави. У пары остались две дочери, Ноа и Яэль, а также внуки и правнуки.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook