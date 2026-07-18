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Ближний Восток

США опубликовали предупреждение для американцев, направляющихся в Израиль

США
Война с Ираном
время публикации: 18 июля 2026 г., 07:52 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 08:03
США опубликовали предупреждение для американцев, направляющихся в Израиль
AP Photo/Gene J. Puskar

Дипломатические представительства Соединенных Штатов опубликовали предупреждение для американских граждан, находящихся в Израиле и арабских странах региона, а также для тех, кто планирует туда направиться.

"В связи с высокой напряженностью на Ближнем Востоке и опасениями эскалации Государственный департамент США призывает граждан пересмотреть целесообразность любых поездок в регион в целом", – говорится в сообщении.

Дипмиссии США в Израиле продолжают работать с учетом распоряжения об эвакуации, что означает вывоз неосновного персонала и приостановку предоставления визовых услуг, не связанных с экстренными случаями.

Американским гражданам рекомендовано проявлять повышенную бдительность, следить за сообщениями в средствах массовой информации и проверять у авиакомпаний, выполняются ли рейсы по расписанию.

Ближний Восток
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