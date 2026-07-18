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Мир

Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Тамбовской области, семеро погибших

Война в Украине
Война в России
время публикации: 18 июля 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 09:02
Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Тамбовской области, семеро погибших
Кадр из видео телеграм-канала Exilenova_plus

В ночь на 18 июля украинские беспилотники ударили по логистическому центру-складу Wildberries в городе Котовске Тамбовской области, погибли семеро сотрудников ночной смены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По предварительным данным, 24 человека пострадали, их госпитализировали в медучреждения Тамбова и Котовска.

Компания Wildberries, крупнейший российский маркетплейс и онлайн-ритейлер, сообщила об атаке на еще один свой склад, в подмосковной Электростали.

В подмосковном Ногинске после атаки беспилотников загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, на месте работают МЧС и оперативные службы. По его данным, пострадали два человека.

Также эвакуирован роддом, расположенный рядом с ногинской нефтебазой. Пациенты переведены в другие медучреждения, сообщил губернатор Подмосковья.

Мир
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