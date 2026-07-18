Иранские СМИ: Тегеран нанес удары по военным объектам США в Кувейте, Иордании и Бахрейне

Согласно заявлению иранских государственных СМИ, армия Ирана нанесла удары по военным объектам США в Кувейте и Иордании в ответ на американские атаки.

В Кувейте целями иранских сил стали склад боеприпасов в лагере Аль-Адири, здания штаба и склады боеприпасов на базе Али Аль-Салем, а также несколько узлов связи.

В Иордании целями также стали топливные резервуары на базе Аль-Азрак.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что атаковал склад американских беспилотников в Бахрейне и уничтожил главный центр искусственного интеллекта Бахрейна с помощью баллистических ракет и дронов.