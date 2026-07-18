x
18 июля 2026
|
последняя новость: 08:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 июля 2026
|
18 июля 2026
|
последняя новость: 08:08
18 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранские СМИ: Тегеран нанес удары по военным объектам США в Кувейте, Иордании и Бахрейне

Иран
Иордания
Война с Ираном
время публикации: 18 июля 2026 г., 07:22 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 07:49
Тегеран нанес удары по военным объектам США в Кувейте, Иордании и Бахрейне
AP Photo

Согласно заявлению иранских государственных СМИ, армия Ирана нанесла удары по военным объектам США в Кувейте и Иордании в ответ на американские атаки.

В Кувейте целями иранских сил стали склад боеприпасов в лагере Аль-Адири, здания штаба и склады боеприпасов на базе Али Аль-Салем, а также несколько узлов связи.

В Иордании целями также стали топливные резервуары на базе Аль-Азрак.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что атаковал склад американских беспилотников в Бахрейне и уничтожил главный центр искусственного интеллекта Бахрейна с помощью баллистических ракет и дронов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook