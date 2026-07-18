Взрыв в автомобиле на юге Ливана, погиб военнослужащий

Один ливанский военнослужащий погиб, еще двое (офицер и солдат) получили ранения в результате взрыва армейского автомобиля в городе Мансури на юге Ливана.

По предварительным данным, причиной взрыва стал "неопознанный предмет", возможно, речь идет о взрывном устройстве.

В армии заявили, что расследование инцидента продолжается, и не предоставили других подробностей.