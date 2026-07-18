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Ближний Восток

Взрыв в автомобиле на юге Ливана, погиб военнослужащий

Ливан
время публикации: 18 июля 2026 г., 14:51 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 15:31
Взрыв в автомобиле на юге Ливана, погиб военнослужащий
AP Photo/Ariel Schalit

Один ливанский военнослужащий погиб, еще двое (офицер и солдат) получили ранения в результате взрыва армейского автомобиля в городе Мансури на юге Ливана.

По предварительным данным, причиной взрыва стал "неопознанный предмет", возможно, речь идет о взрывном устройстве.

В армии заявили, что расследование инцидента продолжается, и не предоставили других подробностей.

Ближний Восток
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