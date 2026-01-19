Форум в Давосе отменил приглашение, направленное главе МИД Ирана

Всемирный экономический форум в Давосе, начавший работу 19 января, отозвал приглашение, направленное министру иностранных дел Исламской республики Иран Аббасу Аракчи. Это было сделано по призыву правозащитников.

"Несмотря на то, что минувшей осенью мы направили приглашение, трагическая гибель гражданского населения в Иране в последние недели означает, что в нынешнем году участие иранского правительства было бы неправильным", – говорится в заявлении.

Протесты в Иране продолжаются более трех недель, режим принимает жесткие меры для их подавления. По данным иранских медиков, погибли по меньшей мере 16,500 человек, более 300000 получили ранения. Режим признает гибель 5000 человек, заявляя, что 10% из них – представители властей.