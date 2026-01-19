x
19 января 2026
|
последняя новость: 22:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2026
|
19 января 2026
|
последняя новость: 22:42
19 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Форум в Давосе отменил приглашение, направленное главе МИД Ирана

Иран
Оппозиция
время публикации: 19 января 2026 г., 22:17 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 22:27
Форум в Давосе отменил приглашение, направленное главе МИД Ирана
AP Photo/Vahid Salemi

Всемирный экономический форум в Давосе, начавший работу 19 января, отозвал приглашение, направленное министру иностранных дел Исламской республики Иран Аббасу Аракчи. Это было сделано по призыву правозащитников.

"Несмотря на то, что минувшей осенью мы направили приглашение, трагическая гибель гражданского населения в Иране в последние недели означает, что в нынешнем году участие иранского правительства было бы неправильным", – говорится в заявлении.

Протесты в Иране продолжаются более трех недель, режим принимает жесткие меры для их подавления. По данным иранских медиков, погибли по меньшей мере 16,500 человек, более 300000 получили ранения. Режим признает гибель 5000 человек, заявляя, что 10% из них – представители властей.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 января 2026

Иранские депутаты провозгласили Хаменеи "новым Моисеем"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 18 января 2026

WP: СМС-послание Аракчи Виткоффу помогло "поставить на паузу" возможный удар США по Ирану