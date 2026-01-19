Подразделения правительственных войск вошли на территорию расположенной на северо-востоке Сирии провинции аль-Хасаке, которая после начала гражданской войны контролировалась "Сирийскими демократическими силами".

Согласно условиям подписанного накануне соглашения между властями и СДС, курдские ополченцы должны были сохранить военный контроль над провинцией.

Как заявляет военное командование, операция в районе аш-Шадади была начата после того, как СДС начали освобождать из тюрем террористов "Исламского государства". Ее цель – задержание боевиков ИГ. Местная тюрьма также должна быть передана властям.

Правительственные войска также занимают провинции Ракка и Дейр аз-Зур, беря под охрану расположенные здесь нефтяные и газовые месторождения. Это соответствует соглашению с СДС. В договоре говорится: мера призвана обеспечить, что пользоваться плодами добычи будут все граждане Сирии.

Заключенное 18 января соглашение означает разгром курдской автономии, которая де-факто существовала на северо-востоке Сирии. Ее ополченцы, действовавшие под покровительством США, сыграли ключевую роль в победе над "Исламским государством", однако нынешняя администрация оставила их один на один с новым режимом.