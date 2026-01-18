WP: СМС-послание Аракчи Виткоффу помогло "поставить на паузу" возможный удар США по Ирану

СМС-сообщение, которое министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправил спецпосланнику президента США Стиву Виткоффу, "в некоторой степени разрядило ситуацию" и помогло снизить риск немедленной военной операции США, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По сведениям издания, в Тегеране на фоне перемещений американских сил и высокой вероятности удара было принято решение обратиться к Виткоффу напрямую.

В публикации отмечается, что вариант военного решения все еще "на столе": Центральному командованию армии США (CENTCOM) поручено поддерживать повышенную готовность и круглосуточное дежурство "в течение ближайшего месяца".