Иранские депутаты провозгласили Хаменеи "новым Моисеем"

Иранские депутаты зачитали в парламенте декларацию, в которой президент США Дональд Трамп сравнивается с фараоном, а верховный лидер Али Хаменеи провозглашается новым Моисеем. Об этом сообщает оппозиционный сайт Iran International.

"Лидер Исламской революции утопит тебя в море верующих и преследуемых всего мира. Это преподаст тебе урок в твоей заносчивости", – говорится в обращенной к американскому лидеру декларации.

Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Хаменеи посвятил свою жизнь борьбе с "развращенными надменными силами", которые сейчас символизирует Трамп. Он также назвал протесты в Иране американо-сионистским заговором. Противоречивые заявления американского президента, по мнению Галибафа, – свидетельство его отчаяния.

Тем временем глава судебной системы Ирана Голямхоссейн Мохсени Эджеи заявил, что иранские власти займутся юридическим преследованием иностранцев, занимающимся подстрекательством к беспорядкам – причем будет делать это и вне пределов Ирана.

"Те, кто призывает к демонстрациям, оказывает им финансовую, пропагандистскую поддержку или помогает оружием – будь то США, сионистский режим или их пособники, – преступники. Мы будем преследовать каждого из них", – сказал он.