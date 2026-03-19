UKMTO: у берегов ОАЭ судно поражено неизвестным снарядом, на борту начался пожар

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно предупреждению UKMTO, инцидент произошел в 11 морских милях к востоку от Хор-Факкана: судно было поражено неизвестным снарядом, после чего на борту вспыхнул пожар.

Судоходным компаниям рекомендовано соблюдать повышенную осторожность при проходе через район и сообщать о любой подозрительной активности.

Накануне Reuters сообщало о похожем инциденте восточнее Фуджейры, где неизвестный снаряд повредил кувейтский газовый танкер.