UKMTO: у берегов ОАЭ судно поражено неизвестным снарядом, на борту начался пожар
время публикации: 19 марта 2026 г., 03:10 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 03:29
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно предупреждению UKMTO, инцидент произошел в 11 морских милях к востоку от Хор-Факкана: судно было поражено неизвестным снарядом, после чего на борту вспыхнул пожар.
Судоходным компаниям рекомендовано соблюдать повышенную осторожность при проходе через район и сообщать о любой подозрительной активности.
Накануне Reuters сообщало о похожем инциденте восточнее Фуджейры, где неизвестный снаряд повредил кувейтский газовый танкер.