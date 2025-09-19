Генсек "Хизбаллы" призвал Саудовскую Аравию "сплотиться в борьбе с Израилем"
Генеральный секретарь ливанской террористической группировки "Хизбалла" Наим Касем выступил с речью, в которой коснулся последствий атаки ЦАХАЛа в Катаре. Он заявил, что "единственный способ справиться с опасностью – это объединиться против общего врага. Угроза со стороны Израиля является всеобъемлющей и касается каждого".
В своем обращении Касем также обратился к Саудовской Аравии: "Я призываю Саудовскую Аравию открыть новую страницу в отношениях с силами сопротивления, основываясь на диалоге и признав, что враг – это Израиль, а не сопротивление. Такой диалог заморозит прошлые разногласия".