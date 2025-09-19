x
19 сентября 2025
|
последняя новость: 20:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 сентября 2025
|
19 сентября 2025
|
последняя новость: 20:38
19 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Генсек "Хизбаллы" призвал Саудовскую Аравию "сплотиться в борьбе с Израилем"

Хизбалла
время публикации: 19 сентября 2025 г., 19:29 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 19:57
Генсек "Хизбаллы" призвал Саудовскую Аравию "сплотиться в борьбе с Израилем"
"Аль-Манар"

Генеральный секретарь ливанской террористической группировки "Хизбалла" Наим Касем выступил с речью, в которой коснулся последствий атаки ЦАХАЛа в Катаре. Он заявил, что "единственный способ справиться с опасностью – это объединиться против общего врага. Угроза со стороны Израиля является всеобъемлющей и касается каждого".

В своем обращении Касем также обратился к Саудовской Аравии: "Я призываю Саудовскую Аравию открыть новую страницу в отношениях с силами сопротивления, основываясь на диалоге и признав, что враг – это Израиль, а не сопротивление. Такой диалог заморозит прошлые разногласия".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook