x
29 декабря 2025
|
последняя новость: 22:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2025
|
29 декабря 2025
|
последняя новость: 22:02
29 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Канцелярия президента Израиля опровергла слова Трампа о помиловании Нетаниягу

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Ицхак Герцог
время публикации: 29 декабря 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 22:01
Канцелярия президента Израиля опровергла слова Трампа о помиловании Нетаниягу
AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool

В канцелярии президента Израиля опровергли заявление Трампа о том, что он говорил с Ицхаком Герцогом о помиловании Нетаниягу. "После того, как была подана официальная просьба о помиловании, президент Герцог не разговаривал с президентом Трампом", – говорится в распространенном канцелярией сообщении.

В канцелярии поясняют, что несколько недель назад с Герцогом связался представитель Трампа, он спрашивал относительно письма президента США. Ему объяснили, на какой стадии находится рассмотрение просьбы, и что решение по этому вопросу будет принято в соответствии с установленными правилами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 декабря 2025

В Мар-а-Лаго началась встреча Дональда Трампа с Биньямином Нетаниягу