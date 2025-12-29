Канцелярия президента Израиля опровергла слова Трампа о помиловании Нетаниягу

В канцелярии президента Израиля опровергли заявление Трампа о том, что он говорил с Ицхаком Герцогом о помиловании Нетаниягу. "После того, как была подана официальная просьба о помиловании, президент Герцог не разговаривал с президентом Трампом", – говорится в распространенном канцелярией сообщении.

В канцелярии поясняют, что несколько недель назад с Герцогом связался представитель Трампа, он спрашивал относительно письма президента США. Ему объяснили, на какой стадии находится рассмотрение просьбы, и что решение по этому вопросу будет принято в соответствии с установленными правилами.