29 декабря 2025
29 декабря 2025
29 декабря 2025
29 декабря 2025
Мир

Близкие Рана Гвили встретились с Виткоффом, Рубио и Кушнером в США

США
Заложники
время публикации: 29 декабря 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 19:57
Близкие Рана Гвили встретились с Виткоффом, Рубио и Кушнером в США
Штаб семей похищенных

Члены семьи Рана Гвили – последнего заложника, тело которого остается в руках террористов, – встретились во Флориде с представителями администрации США: специальным посланником президента на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом, госсекретарем США Марко Рубио и советником Дональда Трампа и его зятем Джаредом Кушнером.

По сообщению Штаба семей похищенных, мать и брат Рана Гвили, которые прибыли в США вместе с главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу, призывают не переходить ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газы до возвращения Рана в Израиль.

Представители Дональда Трампа заверили их, что самое важное для президента США – возвращение Рана домой, и добавили, что вместе с посредниками они делают все возможное для того, чтобы это произошло.

