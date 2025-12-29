Близкие Рана Гвили встретились с Виткоффом, Рубио и Кушнером в США

Члены семьи Рана Гвили – последнего заложника, тело которого остается в руках террористов, – встретились во Флориде с представителями администрации США: специальным посланником президента на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом, госсекретарем США Марко Рубио и советником Дональда Трампа и его зятем Джаредом Кушнером.

По сообщению Штаба семей похищенных, мать и брат Рана Гвили, которые прибыли в США вместе с главой израильского правительства Биньямином Нетаниягу, призывают не переходить ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газы до возвращения Рана в Израиль.

Представители Дональда Трампа заверили их, что самое важное для президента США – возвращение Рана домой, и добавили, что вместе с посредниками они делают все возможное для того, чтобы это произошло.