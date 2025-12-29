В Мар-а-Лаго началась встреча Дональда Трампа с Биньямином Нетаниягу

В частной резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго началась его встреча с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Перед тем, как зайти в комнату переговоров, Нетаниягу и Трамп остановились, чтобы ответить на вопросы журналистов. На вопрос о том, как скоро, по его мнению, начнется реализация второго этапа плана по Газе, Трамп ответил: "Как можно быстрее. Но мы обязаны сначала разоружить ХАМАС".

На вопрос о возможном участии Турции в международных силах по стабилизации Трамп ответил, что не против участия Эрдогана, "но многое зависит от Биби".

Президент США сказал несколько комплиментов Биньямину Нетаниягу, стоявшему рядом с ним. "Биби заключил потрясающую сделку, вывел Израиль из состояния потрясения. Израиль не выжил бы без Биби".

Президент США вновь повторил, что он надеется, что уголовные дела против Биньямина Нетаниягу будут прекращены. "Биби герой войны, он должен быть помилован. Я разговаривал с президентом Ицхаком Герцогом, и он ответил, что процесс идет", - сказал он.