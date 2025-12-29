Глава Центробанка Ирана подал в отставку на фоне демонстраций в Тегеране

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин подал в отставку в связи с падением курса иранского риала и на фоне демонстраций в Тегеране против инфляции и снижения уровня жизни. Движущей силой манифестаций стали торговцы.

28 декабря курс национальной валюты обрушился до 1445000 риала за доллар. В 2022 году, когда Фарзин занял свой пост, он составлял 430000 риалов за доллар. Инфляция с начала года составила, по официальным данным, 52%, а стоимость продовольствия выросла на две трети.

Его преемником стал Абдолнасер Хемати, возглавлявший Центробанк в 2018-2021 годах. Напомним, что в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и о значительном ужесточении режима санкций.

Добавим, что первые сообщения о возможной отставке Фарзина появились еще в ноябре, однако власти раз за разом их опровергали. Глава Центробанка несет ответственность за монетарную политику, однако сложно ожидать, что он сможет обуздать инфляцию, вызванную неэффективным управлением и санкциями.