Нацгвардии поручено наведение и поддержание порядка в Тарабине

время публикации: 29 декабря 2025 г., 21:32
Нацгвардии поручено наведение и поддержание порядка в Тарабине
Во время совещания по оценке ситуации, которое было проведено после начала широкомасштабной операции полиции в Тарабине, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и генинспектор полиции Дани Леви поручили поддержание порядка в Тарабине Национальной гвардии.

Согласно этому решению, уже ближайшей ночью бойцы нацгвардии будут находиться в бедуинском поселке. В ближайшие дни в этом районе будет создан штаб нацгвардии. Командующий нацгвардией генерал-майор Нахшон Хаглер уже находится в "горячей точке".

Нацгвардия – подразделение полиции с полномочиями и возможностями, схожими с военными подразделениями, – была создана для реагирования на чрезвычайные ситуации, борьбы с тяжкими преступлениями и помощи обычным полицейским в случае необходимости.

