01 апреля 2026
|
01 апреля 2026
|
последняя новость: 02:35
01 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
"Аль-Хадат" сообщил о ликвидации главы судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи

время публикации: 01 апреля 2026 г., 01:32 | последнее обновление: 01 апреля 2026 г., 01:49
"Аль-Хадат" сообщил о ликвидации главы судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи
Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил о ликвидации в Тегеране главы судебной власти Ирана Голямхоссейна Мохсени-Эджеи. Официально эти сведения пока не подтверждены.

69-летний Мохсени-Эджеи был одной из ключевых фигур иранского режима. С июля 2021 года он возглавлял судебную власть Исламской республики, а ранее занимал посты министра разведки, генерального прокурора и первого заместителя главы судебной системы. Он считался жестким консерватором, одним из основных организаторов жестокого подавления народных протестов.

После того, как был уничтожен верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Мохсени-Эджеи входил в число лиц, фактически руководивших Исламской республикой. В последние недели он был особенно заметен в публичных заявлениях и считался одним из влиятельных представителей жесткой линии внутри режима.

