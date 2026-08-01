Экс-прокурор ООН: последняя волна публичных казней в Иране равносильна убийствам

Последняя волна публичных казней протестующих в Иране равносильна убийствам и расправам, преступлениям против человечности, заявил бывший прокурор ООН профессор Паям Ахаван в интервью изданию Eye for Iran.

Его комментарии прозвучали спустя несколько дней после того, как в Исфахане публично казнили через повешение двух протестующих, что вызвало новую волну международного осуждения и редкую демонстрацию публичного неповиновения. Сотни иранцев собрались возле места казни, толпа свистела и скандировала "позор вам!", адресуя свое негодование полиции. Позже силы безопасности разогнали протестующих, и, по словам очевидцев, были применены слезоточивый газ, электрошокеры и предупредительные выстрелы.

Онлайн-кампания против смертной казни была распространена сотни тысяч раз за один день. В тюрьме Гезель-Хесар под Тегераном около 1500 приговоренных к смертной казни также провели голодовку в рамках кампании "Нет казням".

Ахаван утверждал, что казни нельзя отделять от массовых убийств протестующих во время общенационального восстания в январе.

"В Иране мы имеем дело с произвольными казнями. Это убийства. Это расправы, – сказал Ахаван. – А учитывая масштабы этих убийств, можно утверждать, что это истребление населения".