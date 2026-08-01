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Ближний Восток

Высокопоставленный иранский чиновник: планы США и Израиля – безумие

Иран
Война с Ираном
время публикации: 01 августа 2026 г., 07:49 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 07:53
Высокопоставленный иранский чиновник: планы США и Израиля – безумие
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Высокопоставленный иранский чиновник: планы США и Израиля – безумие
AP Photo/Vahid Salemi

В Иране считают сообщения о возможных ударах США и Израиля по Тегерану "актом безумия". Об этом сообщило иранское новостное агентство "Тасним" со ссылкой на "высокопоставленный источник в службе безопасности".

Источник добавил: "Мы подготовили комплексный план ответа и полностью готовы. Наш удар будет нацелен на жизненно важную инфраструктуру Израиля и американскую энергетическую инфраструктуру в регионе".

По его словам, "ВВС силы Ирана уже доказали, что обладают способностью и решимостью осуществить это".

Ближний Восток
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