UKMTO: у побережья Омана атакован танкер

В субботу, 1 августа, Британское агентство морской торговли (UKMTO) сообщило, что нефтяной танкер был поражен "неизвестным боеприпасом" у берегов Омана. В результате атаки у танкера повреждено машинное отделение.

Инцидент произошел примерно в 20 километрах к северо-востоку от Лимы.

Сообщений о пострадавших нет.

В UKMTO заявили, что ущерба окружающей среде не зафиксировано. Проводится расследование инцидента.