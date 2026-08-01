UKMTO: у побережья Омана атакован танкер
время публикации: 01 августа 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 10:29
UKMTO: у побережья Омана атакован танкер
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В субботу, 1 августа, Британское агентство морской торговли (UKMTO) сообщило, что нефтяной танкер был поражен "неизвестным боеприпасом" у берегов Омана. В результате атаки у танкера повреждено машинное отделение.
Инцидент произошел примерно в 20 километрах к северо-востоку от Лимы.
Сообщений о пострадавших нет.
В UKMTO заявили, что ущерба окружающей среде не зафиксировано. Проводится расследование инцидента.