x
01 июня 2026
|
последняя новость: 13:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 июня 2026
|
01 июня 2026
|
последняя новость: 13:30
01 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Франция перехватила в Атлантике танкер российского теневого флота

Россия
Франция
Война в Украине
Санкции
время публикации: 01 июня 2026 г., 12:15 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 12:18
Франция перехватила в Атлантике танкер российского теневого флота
AP Photo/John Leicester

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что в минувшие выходные Франция и ее партнеры перехватили в Атлантическом океане российский танкер Tagor, против которого введены международные санкции.

"Операция была проведена вдали от берегов, при содействии партнеров, в первую очередь – Великобритании, и в полном соответствии с международным правом. Нельзя позволить корблям, обходящим санкции и нарушающим закон, на протяжении четырех лет финансировать войну в Украине", – написал он.

Морская префектура Атлантики сообщило, что судно, шедшее из Мурманска, находилось в 400 милях к западу от самой западной точки Бретани. Высадка на борту подтвердила, что оно идет под чужим флагом, относясь к российскому теневому флоту, и оно было направлено в один из портов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 мая 2026

CNN: в 2024 году западные военные потопили российское судно с реакторами для корейских подлодок
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 мая 2026

Зеленский: "В Новороссийске нанесен удар по танкерам российского теневого флота"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 марта 2026

Спасением дрейфующего российского танкера займется Ливия