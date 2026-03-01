x
Ближний Восток

В Багдаде шиитские манифестанты попытались прорваться к посольству США

США
Ирак
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 09:32 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 09:39
В Багдаде шиитские манифестанты попытались прорваться к посольству США
AP Photo/Hadi Mizban

Проиранские манифестанты предпринимают попытки прорваться на территорию "зеленой зоны" Багдада – район иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, в том числе – американское.

Манифестанты, размахивающие флагами шиитских вооруженных группировок, забрасывают сотрудников сил безопасности камнями, те отвечают средствами для разгона демонстраций. На данный момент толпу удается сдерживать.

28 февраля шиитские боевики в Ираке заявили, что не намерены соблюдать нейтралитет и придут на помощь исламской республике. "Катаиб Хизбалла" предупредила об ударах иракским базам, где дислоцируются американские войска. После этого обстрелу подвергся аэропорт Эрбиля.

