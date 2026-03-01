В Багдаде шиитские манифестанты попытались прорваться к посольству США
Проиранские манифестанты предпринимают попытки прорваться на территорию "зеленой зоны" Багдада – район иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, в том числе – американское.
Манифестанты, размахивающие флагами шиитских вооруженных группировок, забрасывают сотрудников сил безопасности камнями, те отвечают средствами для разгона демонстраций. На данный момент толпу удается сдерживать.
28 февраля шиитские боевики в Ираке заявили, что не намерены соблюдать нейтралитет и придут на помощь исламской республике. "Катаиб Хизбалла" предупредила об ударах иракским базам, где дислоцируются американские войска. После этого обстрелу подвергся аэропорт Эрбиля.