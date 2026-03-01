x
Израиль

Опубликовано первое оперативное видео работы ВВС ЦАХАЛа в Тегеране

Иран
Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
ВВС
время публикации: 01 марта 2026 г., 11:04
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала оперативное видео, снятое с участвующего в операции "Рычание льва" в Тегеране боевого самолета. За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковал более 1200 целей на территории Ирана, включая командные центры, военные базы, ракетные пусковые установки и лидеров иранского режима.

Атаки, проводящиеся при поддержке Армии США, продолжаются.

Израиль
