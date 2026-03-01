Опубликовано первое оперативное видео работы ВВС ЦАХАЛа в Тегеране

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала оперативное видео, снятое с участвующего в операции "Рычание льва" в Тегеране боевого самолета. За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковал более 1200 целей на территории Ирана, включая командные центры, военные базы, ракетные пусковые установки и лидеров иранского режима.

Атаки, проводящиеся при поддержке Армии США, продолжаются.