От имени Моджтабы Хаменеи заявлено о готовности Ирана к новой войне

Новый формальный верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская республика сохранит свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на требования президента США Дональда Трампа и американские удары по иранским объектам, передает иранское государственное телевидение.

В заявлении, зачитанном в эфире иранского ТВ, говорилось, что единственное место для американцев в Персидском заливе – "на дне его вод". По словам Моджтабы Хаменеи, в истории региона начинается "новая глава". Фактически было объявлено о готовности Ирана к новой войне.

Авторство этого заявления ставится под сомнение многими экспертами. Достоверных сведений о состоянии здоровья 56-летнего Моджтабы Хаменеи нет. Известно, что он был тяжело ранен. Агентство Reuters со ссылкой на три источника в ближайшем окружении Хаменеи несколько недель назад писало, что его лицо было сильно обезображено, а ноги сильно пострадали после атаки на резиденцию верховного лидера в центре Тегерана 28 февраля 2026, когда был ликвидирован рахбар Али Хаменеи – отец Моджтабы. Источники в окружении нового верховного лидера утверждают, что он идет на поправку, сохраняет ясность рассудка и активно участвует в управлении государством и принятии ключевых решений, включая вопросы ведения войны и переговоров с Вашингтоном, проводит совещания с высокопоставленными чиновниками в режиме аудиоконференций. Но так ли это, никому за пределами ближайшего окружения Моджтабы Хаменеи неизвестно. Очевидно, что он находится под значительным влиянием выживших руководителей "Корпуса стражей исламской революции", которые могут выступать с заявлениями от его имени.

На этом фоне NBC News сообщает со ссылкой на американского чиновника и еще двух осведомленных источников, что Иран использует прекращение огня для восстановления своих ракетных и беспилотных возможностей. По словам собеседников телеканала, в последние дни Тегеран активизировал работы по поиску, извлечению и восстановлению баллистических ракет и боеприпасов, которые были ранее спрятаны или оказались недоступными после авиаударов. По оценке США, иранский режим стремится как можно быстрее восстановить арсенал ракет и беспилотников, чтобы иметь возможность вновь атаковать цели на Ближнем Востоке, если президент Дональд Трамп решит возобновить боевые действия.

30 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с заявлением, в котором он предрекает скорое возвращение военных действий в Иране: "Возможно, в ближайшее время нам придется вновь действовать в Иране, чтобы гарантировать, что иранский режим на долгие годы вперед потеряет возможность угрожать Государству Израиль". "Иран перенес за последний год крайне тяжелые удары, удары, которые отбросили его на годы назад во всех сферах, – подчеркнул министр обороны. – Но сложность стоящих перед нами задач будет только возрастать. Вместе с тем, у нас есть исторические возможности изменить реальность в нашем регионе".

В четверг президент США Дональд Трамп и командующий Центральным командованием армии США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер обсуждали новые оперативные планы. В совещании также участвовал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Накануне этой встречи издание Axios писало, что один из подготовленных CENTCOM вариантов предусматривает "короткую и мощную" волну ударов по Ирану, которая, вероятно, будет включать и инфраструктурные цели. Цель такого сценария – попытаться вывести из тупика переговоры с Тегераном или нанести Ирану решающий удар перед возможным завершением войны. Еще один вариант, как сообщают источники издания, касается захвата части Ормузского пролива для возобновления коммерческого судоходства; такая операция может потребовать участия сухопутных сил. Ранее Трамп отверг предложение Тегерана сначала открыть Ормузский пролив и снять блокаду, а ядерные переговоры отложить на более поздний этап. Президент заявил Axios, что американская блокада сохранится до заключения ядерной сделки, отвечающей требованиям США.

Судя по публикациям в СМИ, в Белом доме не исключают новой волны атак в Иране, но опасаются, что война затянется, не принеся очевидных результатов, которые можно было бы трактовать как окончательную победу над режимом аятолл. Сценарий "экономического удушения" Тегерана выглядит более безопасно, но он имеет негативный эффект для всей мировой экономики, в том числе для экономики США. Есть еще один фактор, о котором упоминают журналисты: с 11 июня по 19 июля США, Канада и Мексика будут принимать чемпионат мира по футболу – и в этот период Вашингтон не хотел бы вести активные военные действия. Руководство FIFA подтвердило участие сборной Ирана в чемпионате.