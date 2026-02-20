Дипломат Вершинин назначен послом РФ в Турции

Президент России Владимир Путин освободил дипломата Сергея Вершинина от должности замглавы МИД РФ и назначил его новым послом РФ в Турции.

В течение многих лет Вершинин отвечал в МИД РФ за Ближний Восток и сотрудничество с ООН. Он участвовал в переговорах с Ираном, Сирией, Турцией, Иорданией, Египтом и др., присутствовал на переговорах с лидерами Израиля, был организатором встреч в Москве с представителями ХАМАСа, "Исламского джихада" и ФАТХа.

Вершинину 74 года. По всей видимости, работа на посту посла в Турции будет его последней дипломатической должностью.

Путин своим указом назначил Георгия Борисенко заместителем министра иностранных дел РФ, освободив его от должности посла России в Египте и полпреда РФ в Лиге арабских государств.