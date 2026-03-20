Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с угрозами в адрес Великобритании после того, как она разрешила США использовать свои базы для нанесения ударов по пусковым установкам в Иране, представляющим угрозу для судов в Ормузском проливе.

Аракчи написал в соцсети X, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер "подвергает опасности жизни британцев" этим решением. Он также заявил, что "большинство британцев не желают принимать никакого участия в этой израильско-американской войне против Ирана".

Аракчи добавил, что "Иран воспользуется своим правом на самооборону".