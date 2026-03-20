Axios: США рассматривают возможность блокады острова Харг

США рассматривают возможность удара по нефтяному узлу Ирана – острову Харг, а также его вероятность его блокады или захвата с целью давления на Тегеран. Об этом сообщает Axios со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, в администрации Дональда Трампа обсуждают сценарий, при котором в течение примерно месяца Иран будет ослабляться массированными авиаударами, после чего США смогут установить контроль над островом и использовать это как рычаг на переговорах.

В Белом доме при этом заявили, что американские военные способны "уничтожить" остров Харг в любой момент по приказу президента. Как подчеркнула заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, администрация заранее подготовилась к возможным действиям со стороны Ирана.

Остров Харг (Харк), через который проходит основная часть иранского нефтяного экспорта, остается одной из ключевых целей США на фоне войны с Ираном и кризиса вокруг Ормузского пролива. Американский удар по острову стал одним из самых значительных эпизодов нынешней военной кампании.