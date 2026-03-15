Пресса

"Просто ради забавы". В интервью NBC Трамп не исключил новые удары по иранскому острову Харк

время публикации: 15 марта 2026 г., 02:04 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 02:05
Президент США Дональд Трамп после американского удара по иранскому острову Харк заявил в интервью NBC, что не исключает новых атак на этот объект.

"Удары полностью уничтожили большую часть острова, но мы можем ударить по нему еще несколько раз – просто ради забавы", – сказал он.

Говоря о возможном соглашении с Тегераном, Трамп сказал: "Похоже, они хотят заключить сделку, но условия все еще недостаточно хороши".

Комментируя сообщения о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи, Трамп заявил, что известия о его смерти – это слухи. Накануне он говорил, что считает Моджтабу Хаменеи живым, хотя и "пострадавшим".

Остров Харк, через который проходит основная часть иранского нефтяного экспорта, остается одной из ключевых целей США на фоне войны с Ираном и кризиса вокруг Ормузского пролива. Американский удар по острову стал одним из самых значительных эпизодов нынешней военной кампании.

