21 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
21 января 2026
Ближний Восток

В Босфоре нашли тело погибшего российского пловца Николая Свечникова

Турция
Погибшие
время публикации: 21 января 2026 г., 12:03 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 12:17
Официальная страница школы плавания Николая Свечникова в Instagram

В Босфоре нашли тело погибшего мужчины – им оказался российский пловец Николай Свечников из Москвы, который пропал в августе 2025 года во время массового заплыва.

Институт судебной медицины Стамбула подтвердил личность погибшего, сообщает NTV.

Жена Свечникова опознала погибшего по фотографии. Также опознан его гидрокостюм.

В заплыве через Босфор 24 августа 2025 года, согласно официальным данным, участвовали около 3000 пловцов из 81 страны. Старт был дан от пристани Канлыджа (азиатская сторона), финишировали пловцы на берегу парка Куручешме Джемиль Топузлу (европейская сторона) – дистанция около 6,5 км.

