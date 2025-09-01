x
01 сентября 2025
Спорт

Во время массового заплыва через Босфор пропал российский пловец

время публикации: 01 сентября 2025 г., 12:54
Во время массового заплыва через Босфор пропал российский пловец
Более недели в Турции продолжаются поиски 29-летнего российского пловца Николая Свечникова, пропавшего после массового международного заплыва через Босфор 24 августа. Пролив во время мероприятия был закрыт для судоходства.

В пресс-службе Олимпийского комитета Турции российскому агентству ТАСС заявили: "Его еще не нашли. Поисковая операция продолжается".

Для поисков задействованы береговая охрана, морская полиция, подводные спасатели.

В заплыве через Босфор 24 августа 2025 года, согласно официальным данным, участвовали около 3000 пловцов из 81 страны. Старт был дан от пристани Канлыджа (азиатская сторона), финишировали пловцы на берегу парка Куручешме Джемиль Топузлу (европейская сторона) – дистанция около 6,5 км. На финише Свечников не появился.

