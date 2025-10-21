x
21 октября 2025
Ближний Восток

Советник аятоллы Хомейни обвинил Израиль в публикации скандального видео своей дочери

время публикации: 21 октября 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 14:40
Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани
AP Photo/Vahid Salemi

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани возложил на Израиль ответственность за публикацию видео с состоявшейся в 2024 году свадьбы его дочери. "Вторжение в личную жизнь – новый способ израильских убийств", – заявил он.

Видео, на котором невеста с непокрытой головой одета в платье с вырезом и обнаженными плечами, широко разошлось в интернете и вызвало скандал. На нем можно также увидеть жениха и мать невесты в западной одежде, а также женщин в накидках, которые не скрывают волос.

Ролик, нарушающий иранские традиции бракосочетания, был воспринят как самое наглядное свидетельство лицемерия режима аятолл, требующего, чтобы женщины придерживались исламского дресс-кода, скрывая волосы. Он также продемонстрировал роскошную жизнь иранского руководства, в то время как санкции разрушают экономику страны.

