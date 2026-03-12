Израиль выдаст США Александра Блока

Верховный суд Израиля отклонил апелляцию Александра Блока (Гуревича) против решения о его экстрадиции в США, где он обвиняется в одном из крупнейших криптовалютных мошенничеств в истории.

Блок, гражданин Израиля и России, был задержан в мае прошлого года в аэропорту Бен-Гурион при попытке вылететь в Россию. Выяснилось, что он въехал в страну под именем Александр Горвиц, сменил имя на Александр Блок, получил на это имя новый израильский паспорт и уже собирался покинуть страну. На следующий день после ареста государственная прокуратура инициировала процедуру экстрадиции по запросу американской стороны. Примерно через два месяца Иерусалимский окружной суд признал его "подлежащим экстрадиции" в США.

По данным американского обвинения, около трех с половиной лет назад Блок обнаружил уязвимость в системе американской компании Nomad, предназначенной для конвертации криптовалют, и использовал ее для хищения 2,89 млн долларов. Вслед за ним через ту же уязвимость в систему проникли другие хакеры и полностью опустошили кошелек компании. Общий ущерб составил около 186 млн долларов.

Защита Блока утверждала, что инкриминируемые Блоку действия вообще не образуют состава преступления по израильскому закону о компьютерных преступлениях, что американское обвинение в "передаче похищенного имущества" не имеет аналога в израильском праве, и что факт хищения токенов из системы Nomad не был доказан на уровне, требуемом в рамках экстрадиционного производства.

Кроме того, Блок доказывал, что перемещение токенов между блокчейн-сетями не является отмыванием денег.

Судьи Верховного Офер Гросскопф, Халед Кабуб и Йехиэль Кашер постановили, что понятие "несанкционированного доступа к компьютерным данным" должно толковаться расширительно и включать использование ошибок программирования или уязвимостей системы безопасности, а не только обход пароля или механизма авторизации. Суд также согласился с позицией государства о том, что американское обвинение в "передаче похищенного имущества" соответствует израильскому составу отмывания денег с учетом характера действий, вменяемых Блоку.

Для исполнения решения об экстрадиции теперь необходимо одобрение министра юстиции Ярива Левина.

Адвокат Блока Шарон Нахари заявил, что намерен добиваться повторного рассмотрения дела.