Хуситы отпустили всех местных сотрудников ООН, захваченных 19 октября
время публикации: 21 октября 2025 г., 14:04 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 14:05
Контролирующие север Йемена хуситы отпустили пятерых местных сотрудников ООН, которые были захвачены 19 октября в ходе нападения на здание представительства ООН в Сане. Ранее были освобождены еще 11 других местных сотрудников.
Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что боевики покинули комплекс. 15 удерживаемых иностранных сотрудников ООН они не стали забирать с собой, но запретили им покидать пределы комплекса.
Силовые структуры группировки неоднократно проводили рейды в миссиях ООН и международных агентств, располагающихся на подконтрольных им территориях. Было задержано по меньшей мере 53 сотрудника. Хуситы заявляют, что они были агентами Израиля и США.