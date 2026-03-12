x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Житель Бат-Аина арестован за поджог детской игровой зоны в парке Ган Сакер в Иерусалиме

Иерусалим
Пожары
время публикации: 12 марта 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 10:46
Житель Бат-Аина арестован за поджог детской игровой зоны в парке Ган Сакер в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

В четверг утром в диспетчерский центр 102 пожарно-спасательной службы Иерусалимского округа поступило сообщение о пожаре на центральной детской площадке в иерусалимском парке Ган Сакер. На место прибыли пожарные расчеты станции "А-Ума", которые быстро локализовали огонь и не допустили его распространения.

В результате пожара многие игровые конструкции были серьезно повреждены. После завершения тушения была проведена первичная проверка, по итогам которой возникло подозрение на поджог. Записи с камер наблюдения в этом районе изъяты и переданы полиции для проверки.

Полиция установила личность подозреваемого, его приметы были переданы находившимся в районе сотрудником полиции, пограничной полиции МАГАВ и бойцам ЯСАМ. После масштабных поисков подозреваемый – 23-летний житель Бат-Аина – был вскоре обнаружен и задержан.

При обыске у него была найдена зажигалка, а на руках были заметны следы копоти. Подозреваемый доставлен на допрос в участок "Лев а-Бира".

