Ближний Восток

На западе Ирака атакована база проиранского ополчения

Ирак
время публикации: 22 марта 2026 г., 05:11 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 05:17
На западе Ирака атакована база проиранского ополчения
AP Photo/Hadi Mizban

В ночь на 22 марта в провинции Аль-Анбар, на западе Ирака, была атакована база шиитского проиранского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

Причинен значительный ущерб.

Кем была осуществлена атака, неизвестно.

"Аль-Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации") – шиитская организация в Ираке, активно поддерживающая режим аятолл в Иране. Боевики этой группировки активно действуют, прежде всего, против американских сил в Ираке.

Ближний Восток
