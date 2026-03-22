На западе Ирака атакована база проиранского ополчения
время публикации: 22 марта 2026 г., 05:11 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 05:17
В ночь на 22 марта в провинции Аль-Анбар, на западе Ирака, была атакована база шиитского проиранского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".
Причинен значительный ущерб.
Кем была осуществлена атака, неизвестно.
"Аль-Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации") – шиитская организация в Ираке, активно поддерживающая режим аятолл в Иране. Боевики этой группировки активно действуют, прежде всего, против американских сил в Ираке.