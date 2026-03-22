22 марта 2026
Ближний Восток

UKMTO сообщило о взрыве рядом с грузовым судном у берегов ОАЭ

Война с Ираном
Судоходство
ОАЭ
время публикации: 22 марта 2026 г., 02:36 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 02:38
AP Photo/Jon Gambrell

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о новом инциденте у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным ведомства, сигнал поступил из района примерно в 15 морских милях к северу от Шарджи, где капитан грузового судна сообщил о взрыве, вызванном неопознанным снарядом, разорвавшимся в непосредственной близости от судна.

На данный момент UKMTO не сообщало о погибших или пострадавших, также не приводятся сведения о характере повреждений судна.

