UKMTO сообщило о взрыве рядом с грузовым судном у берегов ОАЭ

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о новом инциденте у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным ведомства, сигнал поступил из района примерно в 15 морских милях к северу от Шарджи, где капитан грузового судна сообщил о взрыве, вызванном неопознанным снарядом, разорвавшимся в непосредственной близости от судна.

На данный момент UKMTO не сообщало о погибших или пострадавших, также не приводятся сведения о характере повреждений судна.